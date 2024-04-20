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VIDEO: Becht, Bacon, Konrardy, Porter recap spring game

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Select Iowa State players met with the media at the conclusion of Saturday's final finale inside Jack Trice Stadium.

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