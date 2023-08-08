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Iowa State Athletics Communications
Special to Cyclone Report

The Cyclones opened preseason practice last week and are preparing for the September 2 season opener against Northern Iowa at Jack Trice Stadium in Ames. Here's a sampling of photos from the first few practices, courtesy of Iowa State Athletics.


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