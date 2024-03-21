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FULL VIDEO: Otzelberger, C. Jones, Momcilovic talk win over SDSU

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's head coach and perimeter players Curtis Jones and Milan Momcilovic stepped to the podium for their formal press conference inside the CHI Health Center following a 17-point victory over the Jackrabbits. Here's the full video.

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