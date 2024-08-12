PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0 aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5 dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy1YMlFNS1QxRjM5Jyk7CiAg fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
Advertisement
News More News
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
premium-icon
ago football Edit

First-year DE Snyder embraces new culture, role in Ames

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyJz4KPGRpdiBjbGFzcz0ndmlkZW8t YWQtd3JhcHBlcic+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPScvL2MuanNyZG4uY29t L3MvY3MuanM/cD0yMjU0NicgdHlwZT0ndGV4dC9qYXZhc2NyaXB0Jz48L3Nj cmlwdD4KPGRpdiBjbGFzcz0ndmlkZW8tY29udGFpbmVyJyBpZD0nZHNfZGVm YXVsdF9hbmNob3InPjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxMDQiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2lvd2FzdGF0ZS5yaXZhbHMu Y29tL25ld3MvZmlyc3QteWVhci1kZS1zbnlkZXItZW1icmFjZXMtbmV3LWN1 bHR1cmUtcm9sZS1pbi1hbWVzIiwKICAgIGNzX2ZwaWQ6ICcqbnVsbCcsCiAg ICBjc19mcGl0OiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBkbTogJypudWxsJywKICAg IGNzX2ZwZHQ6ICcqbnVsbCcKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2 YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9 IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsg cy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4g dmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2 ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnpt L2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVs KTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcy NDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZpb3dhc3RhdGUucml2YWxzLmNvbSUy Rm5ld3MlMkZmaXJzdC15ZWFyLWRlLXNueWRlci1lbWJyYWNlcy1uZXctY3Vs dHVyZS1yb2xlLWluLWFtZXMmYzU9MjAyMjczMzEwNCZjdj0yLjAmY2o9MSZj c191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRh ZyAtLT4KCgo=