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VIDEO: TJ Otzelberger & Tre King talk Iowa State win over UCF

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The Cyclones' head coach and senior forward met with the media following a 60-52 victory over UCF in Orlando.

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