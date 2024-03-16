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VIDEO: TJ Otzelberger talks championship at midcourt following Houston win

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

In the moments following the trophy ceremony, Iowa State's head coach met with the media to offer up his comments.

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