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VIDEO: TJ Otzelberger post-game press conference (Texas Tech)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's head coach met with the media following his team's blowout victory over Texas Tech in Hilton Coliseum.

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