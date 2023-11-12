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VIDEO: TJ Otzelberger post-game press conference (Idaho State)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of Iowa State's basketball program met with the media following a blowout victory over the Bengals inside Hilton Coliseum on Sunday afternoon.

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