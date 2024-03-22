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VIDEO: TJ Otzelberger media breakout session prior to Friday practice

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's head coach met with the media outside the team's locker room to discuss a round of 32 matchup against Washington State.

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