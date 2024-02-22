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VIDEO: TJ Otzelberger 2/22 media availability

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's head coach meets with the media on Thursday morning to speak on Saturday's West Virginia game and more.

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