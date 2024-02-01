Advertisement
News More News
ago basketball Edit

VIDEO: TJ Otzelberger 2/1 media availability

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

Iowa State's head coach met with the media on Thursday morning to look ahead to this weekend's road trip to face nationally-ranked Baylor.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement