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VIDEO: TJ Otzelberger 11/15 media availability

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Cyclones' program met with the media on Wednesday morning to look back on his team's Thanksgiving MTE showing at the ESPN Events Invitational and ahead to Friday night's matchup at DePaul.

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