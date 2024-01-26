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VIDEO: TJ Otzelberger 1/26 media availability

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of Iowa State's basketball program met with the media earlier on Friday to discuss a Saturday afternoon matchup against Kansas in Hilton Coliseum.

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