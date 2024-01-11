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VIDEO: TJ Otzelberger 1/11 media availability

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's head coach meets with the media to further recap Tuesday's win over Houston and look ahead to Saturday evening's meeting with Oklahoma State.

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