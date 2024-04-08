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VIDEO: Ryan Clanton talks Iowa State spring practice

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Second-year offensive line coach Ryan Clanton gives an update on his position as the Cyclones proceed through spring football.

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