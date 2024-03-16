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VIDEO: Otzelberger, Lipsey, Gilbert talk victory over Bears

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

TJ Otzelberger and players took the podium to meet with the Big 12 media for their formal press conference following Friday night's victory over Baylor.

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