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VIDEO: Otzelberger, Lipsey, Gilbert, Momcilovic talk win over #1 Houston

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's head coach and three top contributors stepped to the podium for their formal press conference following a victory over the top-ranked Cougars.

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