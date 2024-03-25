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VIDEO: New QB coach Waters talks transition, start of spring ball

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Although he's a veteran of Matt Campbell's Iowa State staff, Jake Waters is new to a full-time position role, and the former Kansas State quarterback spoke on that as well as the beginning of spring ball.

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