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VIDEO: New OC Mouser looks ahead to spring ball
Bill Seals
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CycloneReport
Publisher
First-year offensive coordinator Taylor Mouser looks ahead to Thursday's open of spring drills for the Cyclones.
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