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VIDEO: New ISU OL coach Clanton meets the media

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Incoming offensive line coach Ryan Clanton met with the local media for the first time on Thursday for the first time and covered a variety of topics.

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