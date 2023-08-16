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Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's first-year offensive coordinator took to the podium on Wednesday afternoon in Ames to break down how his side of the ball has fared in preseason camp.

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