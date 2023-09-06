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VIDEO: Nate Scheelhaase 9/5 media availability

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's first-year offensive coordinator Nate Scheelhaase talked his debut calling plays from the Jack Trice Stadium press box and what's ahead for his group this weekend against Iowa.

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