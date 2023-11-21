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Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's first-year offensive coordinator met with the press on Tuesday morning and discussed the Texas game and upcoming road trip to Kansas State this weekend.

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