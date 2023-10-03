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VIDEO: Nate Scheelhaase 10/3 media availability

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's first-year offensive coordinator Nate Scheelhaase recapped his team's performance through five games and looked ahead to this weekend's home matchup with TCU in Big 12 play..

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