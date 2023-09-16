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ago football Edit

VIDEO: Matt Campbell post-game press conference (Ohio)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Iowa State program spoke to the media in the minutes following his team's 10-7 loss at Ohio on Saturday afternoon.

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