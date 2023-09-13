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VIDEO: Jon Heacock 9/12 media availability

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's veteran defensive coordinator Jon Heacock recapped his team's performance through two games and looked ahead to this weekend's road trip to his home state of Ohio.

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