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Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's veteran defensive coordinator met with the press on Tuesday morning and discussed the upcoming game against Kansas on Saturday.

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