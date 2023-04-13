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VIDEO: Iowa State OL coach Ryan Clanton talks spring ball

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

After the completion of the Cyclones' Thursday afternoon spring practice, first-year position coach Ryan Clanton met with the media via Zoom.

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