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VIDEO: Iowa State DC Jon Heacock talks spring ball

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

Following Thursday afternoon's practice, Cyclone defensive coordinator Jon Heacock met with the media to recap the first four spring workouts.

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