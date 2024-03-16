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VIDEO: Iowa State celebrates sixth Big 12 Tournament title

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

In the moments following a 69-41 dismantling of top-ranked Houston, Iowa State cut loose on the T-Mobile Center floor celebrating another conference tournament championship.

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