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VIDEO: Safeties coach Deon Broomfield talks start of spring workouts

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Former Iowa State player and current assistant coach Deon Broomfield is back to work with the safeties this season and is also in the role of Defensive Pass Game Coordinator. He speaks here about the opening of spring ball.

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