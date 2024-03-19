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TRANSCRIPT: Matt Campbell looks ahead to start of spring practices
Bill Seals
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CycloneReport
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Iowa State's head coach was back in front of the media on Monday afternoon to discuss the start of another run of spring practices in Ames. The Cyclones will go through the first of 15 workouts on ...
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