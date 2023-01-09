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{{ timeAgo('2023-01-09 12:01:37 -0600') }} basketball Edit

TJ Otzelberger pre-game press conference (Texas Tech)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of Iowa State's basketball program met with the media on Monday morning to preview tomorrow night's home game against Texas Tech.

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