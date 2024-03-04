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TJ Otzelberger 3/4 media availability

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's head coach met with the media on Monday morning to look ahead to this week's rematch with BYU in Hilton Coliseum, plus speak on a number of other subjects.

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