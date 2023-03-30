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Iowa State Athletics Communications
Special to Cyclone Report

Click on the link below for some highlights of the opening week of the Cyclones' 2023 spring football slate, Matt Campbell's eighth as head coach in Ames.


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