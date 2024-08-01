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Iowa State Fall Camp Position Previews

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

ISU opened training camp for the 2024 campaign on July 31st and in conjunction with that, CycloneReport.com published a series of preview articles on each position on offense and defense. Here are those links.

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