News More News
{{ timeAgo('2023-01-16 11:54:09 -0600') }} basketball Edit

VIDEO: TJ Otzelberger pre-game press conference (Texas)

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

The leader of Iowa State's program met with the media on Monday morning to recap the game at Kansas and look ahead to a home matchup with Texas tomorrow night.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}