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VIDEO: TJ Otzelberger pre-game press conference (TCU)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Prior to boarding a flight to Fort Worth, Iowa State's head coach met with the media on Friday to preview Saturday's game against TCU.

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