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VIDEO: TJ Otzelberger pre-game press conference (Oklahoma State)

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

The leader of Iowa State's program met with the media to preview Saturday's Big 12 home game against Oklahoma State.

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