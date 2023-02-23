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{{ timeAgo('2023-02-23 11:48:50 -0600') }} basketball Edit

VIDEO: TJ Otzelberger pre-game press conference (Oklahoma)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Cyclones' basketball program met with the media to preview Saturday's Big 12 home game against Oklahoma in Hilton Coliseum.

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