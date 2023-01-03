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{{ timeAgo('2023-01-03 11:44:27 -0600') }} basketball Edit

VIDEO: TJ Otzelberger pre-game press conference (Oklahoma)

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

The leader of Iowa State's basketball program met with the media on Tuesday morning to preview tomorrow night's game at Oklahoma.

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