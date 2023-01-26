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VIDEO: TJ Otzelberger pre-game press conference (Missouri)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Cyclones' basketball program met with the media on Thursday morning to preview a weekend road trip to play Missouri in the Big 12/SEC Challenge.

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