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{{ timeAgo('2023-02-02 13:00:00 -0600') }} basketball Edit

VIDEO: TJ Otzelberger pre-game press conference (Kansas)

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

The leader of the Cyclones' basketball program met with the media to preview Saturday's matchup with Kansas at Hilton Coliseum.

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