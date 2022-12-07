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VIDEO: TJ Otzelberger pre-game press conference (Iowa)

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

With a Thursday night game in Iowa City on the horizon, Cyclone head coach TJ Otzelberger met with the media to preview the annual Cy-Hawk matchup.

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