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VIDEO: TJ Otzelberger pre-game press conference (Baylor)

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

Iowa State is back from its holiday break and preparing for Saturday's Big 12 opener against Baylor. Here's everything head coach TJ Otzelberger said about the matchup.

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