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VIDEO: TJ Otzelberger post-game press conference (Oklahoma)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Cyclones' program met with the media following a 61-50 loss to Oklahoma at Hilton Coliseum on Saturday.

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