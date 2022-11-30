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VIDEO: TJ Otzelberger post-game press conference (North Dakota)

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

The leader of Iowa State's program met with the media for his post-game press conference following a victory over North Dakota at Hilton Coliseum.

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