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{{ timeAgo('2022-12-31 19:35:51 -0600') }} basketball Edit

VIDEO: TJ Otzelberger post-game press conference (Baylor)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Cyclones' basketball program met with the media following a win over Baylor in Hilton Coliseum to open the Big 12 season.

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