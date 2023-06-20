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VIDEO: TJ Otzelberger June 20th media availability

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State head coach TJ Otzelberger met with the media on Tuesday morning to talk summer workouts and provided updates on a pair of top returning players, as well as the incoming freshmen and transfers.

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