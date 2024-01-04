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Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Cyclones' program met with the media on Thursday morning to recap the non-conference slate and look ahead to this Saturday's Big 12 opener at Oklahoma.

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